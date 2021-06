Ambiente: da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia 12 mln per transizione ecologica

10 giugno 2021 a

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Fondazione Cariplo e Regione Lombardia hanno stanziato 12 milioni di euro per la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Destinatari dei fondi sono quattro progetti selezionati attraverso la Call for ideas 'Strategia clima', lanciata da Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto 'F2c- Fondazione Cariplo per il Clima', che vedono il coinvolgimento di 24 enti locali fra amministrazioni comunali, parchi, fondazioni e associazioni del territorio. Il supporto di Fondazione Cariplo consiste sia in un servizio di assistenza tecnica, del valore di circa 200mila euro, per la definizione di una strategia di transizione climatica di ogni territorio coinvolto che in un contributo di ulteriori 4,8 milioni per la realizzazione di alcuni interventi previsti dall'implementazione della strategia.

Verranno quindi realizzati interventi di adattamento, come azioni di forestazione urbana, depavimentazione dei suoli, nature based solutions, e mitigazione, come efficientamento energetico di edifici, realizzazione di comunità energetiche e promozione della mobilità sostenibile. Ma è anche prevista la revisione degli strumenti urbanistici, il capacity building dei tecnici comunali, il coinvolgimento della cittadinanza, il monitoraggio climatico. A questo risultato Regione Lombardia contribuirà mettendo a disposizione altri 4 milioni per cofinanziare gli interventi di depavimentazione, rinverdimento di aree pubbliche e forestazione urbana.

Gli accordi tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per realizzare le iniziative Strategia Clima e Comuni Virtuosi consentiranno di attivare investimenti per oltre 25 milioni di euro. I bandi di gara per la selezione dei privati saranno pubblicati nelle prossime settimane.