Bce: Lagarde, 'più ottimisti dopo nuove stime su Eurozona'**

10 giugno 2021

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - "Nella riunione appena conclusa abbiamo condotto un esame molto approfondito delle nuove stime dello staff macroeconomico della Bce, e alla fine eravamo più ottimisti di tre mesi fa". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio Direttivo, spiegando come il "moderato ottimismo" è legato "all'andamento delle vaccinazioni, con un ritmo che sorpassa le altre economie avanzate" e per "il graduale allentamento delle misure di contenimento che porta benefici a settori come quello dei servizi".