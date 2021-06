Fdi: Meloni, 'leggete curricula M5S, noi in Parlamento dopo lunga trafila'

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Qualcuno ha letto i curricula e le storie dei parlamentari di Fratelli d'Italia? Io ho letto quelli del Movimento 5 stelle, fanno i ministri". Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite a 'L'Aria che tira' su La7, replica così a chi rimprovera il suo partito di non avere una classe dirigente.

"Quando un esponente di Fratelli d'Italia arriva in Parlamento, nonostante ci siano le liste bloccate, ha fatto tutta la trafila: la militanza giovanile, il consiglio comunale, il consiglio regionale. Non mi circondo di fedelissimi: poi, che preferisca persone che fanno politica come me molto prima di essere candidate in Parlamento, adesso è un'accusa? A me -rivendica Meloni- pareva che fosse un problema contrario, è facile fare politica quando hai lo stipendio alto, più difficile quando lo fai semplicemente perchè ci credi. E' ovvio che mi fido di chi ci crede più di chi arriva per interesse".