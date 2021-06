Europei: Dossena, 'Francia favorita, Belgio e Inghilterra outsider'

10 giugno 2021 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "La squadra favorita per l'Eurpeo è la Francia, per tutta una serie di motivi. Belgio e Inghilterra da tempo sono etichettate come papabili vincitrici, ma nello sport bisogna dimostrare sul campo". Lo ha detto Giuseppe Dossena, ex centrocampista della Nazionale campione del Mondo nel 1982 e della Sampdoria campione d'Italia nel 1991, all'Adnkronos, in merito alla squadra favorita per gli Europei. Sul quello che potrebbe essere il giocatore simbolo della manifestazione, Dossena ha detto: "Lukaku ha dimostrato di essere pronto, ma sono curioso di vedere i giovani inglesi".