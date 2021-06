Ausilium.it: impegno nel green e aiuto concreto per anziani e disabili

10 giugno 2021 a

a

a

(Torino 10 giugno 2021) - Torino, 10/06/2021

Ausilium.it è un portale tutto italiano completamente dedicato al mondo degli anziani e dei disabili. Sulle pagine del sito sono disponibili prodotti di oltre 200 brand, selezionati considerando le necessità di disabili di ogni età e degli anziani in tutta Italia. Grazie ad una politica chiara, che è sempre alla ricerca dei prodotti migliori, più adeguati ad ogni esigenza e al miglior prezzo,

Eco friendly anche nelle spedizioni

Non si tratta di una preoccupazione “di facciata”, soprattutto da quando Ausilium.it ha cominciato a spedire personalmente gran parte dei prodotti che offre sul proprio portale. La soluzione trovata dall'azienda è quella di utilizzare, per quanto possibile, imballi in materiale riciclato, evitando anche di usare quantità eccessive. Come dichiarato anche dal responsabile del portale “abbiamo cercato di trovare una soluzione che impattasse meno a livello ambientale, cercando di sostituire con materiale riciclato tutti gli elementi dell'imballo che abbiamo potuto. Inoltre abbiamo cercato di ridurre al minimo l'imballaggio mantenendo in sicurezza i prodotti, in modo da creare il minor spreco possibile.”

Questa spinta green si è tradotta quindi nell'utilizzo di cartone riciclato, ma anche di pluriball e cellophane in plastica riciclata; si tratta di un passo importante perché va ad impattare direttamente sul quantitativo di materie prime vergini utilizzate ogni anno nella produzione di materiale da imballaggio.

Prodotti certificati e sicuri

Ausilium.it propone oltre 32.000 diversi prodotti medicali e per il benessere, rivolti espressamente a categorie fragili, che necessitano di questi prodotti nel quotidiano. Proprio per questo ogni singolo fornitore, i cui prodotti sono inseriti nel portale, viene verificato in modo rigoroso. Si fa una precisa verifica per quanto riguarda la qualità di ogni singolo prodotto, in modo da proporre al soggetto fragile, o ai suoi caregiver, prodotti di qualità che siano realmente un ausilio nella vita quotidiana. Oltre a questo, l'azienda effettua diverse indagini e richiede tutte le eventuali certificazioni disponibili per ogni singolo prodotto, mettendole poi anche a disposizione del cliente sul sito. Per aiutare ogni singolo potenziale cliente, sul sito è disponibile una consulenza diretta, in modo da poter consigliare negli acquisti dei tanti prodotti per disabili presenti all'interno del catalogo. I clienti sono seguiti sia in fase pre vendita che in fase post vendita per poter offrire ad ognuno la soluzione migliore per ogni problematica o esigenza specifica.

Un portale facile da utilizzare

Internet ha di certo semplificato la vita di molti, soprattutto di coloro che soffrono di qualche disabilità più o meno grave, e di chi se ne prende cura. Avere a disposizione un intero portale che offra prodotti per disabili e anziani è oggi essenziale. Anche perché ogni singola realtà mostra particolarità del tutto a sé stanti, che causano necessità specifiche. Per questo motivo il sito ausilium.it è stato costruito pensando ad un utilizzo da parte di un ampio ventaglio di clienti e di utenti. Negli ultimi tempi il sito è stato completamente rinnovato, in modo da offrire un'interfaccia maggiormente user-friendly, migliorando l'accessibilità, la navigabilità e la sicurezza.

Cos'è Ausilium.it

Questo portale è nato nel 2004, partendo dall'idea che il benessere della persona sia il risultato dell'interazione tra diverse sfere: psicologica, sociale, economica e fisica. Per ottenere quanto dichiarato nella propria mission aziendale, su Ausilium.it sono da sempre disponibili prodotti di qualità eccellente a prezzi accessibili. Ausilium.it garantisce aiuto a tutti coloro che necessitano prodotti e accessori per il trattamento di alcune patologie o malformazioni, ma anche a coloro che desiderano alleviare particolari disfunzioni posturali. Il tutto in un semplice portale, utilizzabile da chiunque.

Ausilium S.r.l.

Via Monginevro 2/A 10092 Beinasco Italia

Partita IVA 08942960017

Email:[email protected]

Tel. 011 19620906

Fax 011 19837880

WhatsApp: 388 9045408

Il Servizio Clienti è ATTIVO DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 9.00 ALLE 18.00 (con orario continuato)