Lombardia: Guidesi e Fontana premiano 20 aziende, 'innovative anche con pandemia'

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Venti aziende della Lombardia sono state premiate in Regione dall'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, e dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, per essersi "distinte" anche durante la fase più dura della pandemia di Covid e aver messo in atto scelte strategiche a favore di clienti, territori, fornitori e dipendenti.

Questo premio, istituito dall'assessorato allo Sviluppo economico in collaborazione con il 'Sole 24 ore, "ha un significato particolarmente importante per noi", ha spiegato Guidesi. "Nel brutto periodo che abbiamo attraversato, e che purtroppo non è ancora finito, abbiamo ringraziato gli operatori sanitari per quello che hanno fatto, ma oggi vogliamo ringraziare le imprese che hanno fatto tanto per il territorio: con loro - ha aggiunto Guidesi - passiamo dalla fase emergenziale a quella strategica".

Proposte ne sono arrivate da tutta la Lombardia, con una partecipazione "superiore alle nostre aspettative e tra categorie molto diverse". Si sono distinte nella lotta e nella gestione della pandemia venti eccellenze: 2WS srl, Acque Bresciane, Cooperativa Impegno Sociale, Antares Vision, Cmc Industries, Be. Shaping the Future, Confinvest, Neodecortech, Feralpi, Esselunga, Streparava, Gruppo Arbra Service, Paolo Beltrami Costruzioni, Ciesse Paper, Hifuture, Nss Factory, Operari, Lu-Ve, gruppo Terenzi e Lm Medical Division.