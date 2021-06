G7: l'esordio di Draghi, sabato pomeriggio il bilaterale con Biden (2)

10 giugno 2021 a

(Adnkronos) - I lavori della giornata di sabato si apriranno con la secondo sessione sui principali trend geostrategici a livello globale, incluse le sfide della resilienza economica, e focus sul partenariato del G7 con i Paesi in via di sviluppo. i lavori proseguiranno con la terza sessione che si focalizzerà su alcuni temi di politica estera e di sicurezza, tra questi Russia e Afghanistan. Si terrà quindi la quarta sessione dedicata ai temi della salute, in particolare alle più immediate sfide sanitarie e al rafforzamento dei sistemi di salute globale.

La giornata di sabato si chiuderà con una cena tra i leader. Nella mattina conclusiva di domenica avranno luogo la quinta e la sesta sessione di lavoro, dedicate rispettivamente al tema delle ‘società ed economie aperte', alla lotta ai cambiamenti climatici e alla protezione della natura, cui parteciperanno anche i vertici di Banca Mondiale, Fmi, Ocse e Onu.