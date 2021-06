10 giugno 2021 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Decreto in 20 pagine e composto di 19 articoli. E' così articolato il testo - all'esame del Cdm in corso- del dl recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'agenzia per la cybersicurezza nazionale.