Pil: Castagna, 'segnali economia in ripresa, mancano investimenti'

Milano, 10 giu (Adnkronos) - "L'economia è in ripresa, ci sono dei segnali come l'indice di produzione industriale che è tornato a livelli pre febbraio 2020. C'è qualche segnale concreto nell'attività manifatturiera". Lo sottolinea l'ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, spiegando però che, diversamente, "non vediamo una ripresa di investimenti massiccia. Ci vorrà la possibilità di capire come utilizzare i nuovi fondi".

Secondo Castagna, "c'è ancora una grande liquidità: nella nostra banca ci sono oltre 10 miliardi di maggiori depositi in capo a imprese e corporate". Quanto alle moratorie, "i sei mesi in più sono giustissimi. C'è un'Italia che ha ripreso a lavorare e un'altra che ha avuto problemi forti. L'accompagnamento verso la fine della pandemia e la possibile ripresa del settore alberghiero speriamo possa ricostituire una certa liquidità, noi stiamo monitorando l'evoluzione di questo fenomeno e seguiamo clienti uno ad uno".