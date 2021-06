Cybersecurity: bozza dl, nasce Agenzia, ecco come sarà organizzata**

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), denominata ai fini del presente decreto 'Agenzia', con sede in Roma". Si legge nella bozza del dl sulla Cybersecurity.

"L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. I regolamenti previsti dal presente decreto possono recare disposizioni anche in deroga alle norme vigenti, in relazione all'assolvimento delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia stessa e tenuto conto delle attività svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica".

"Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto". Gli incarichi, si spiega, "del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quatto anni. Il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata". L'Agenzia "può richiedere la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali". Infine, il Copasir "può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza".