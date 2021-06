Calcio: Chiellini, 'c'è voglia ed entusiasmo, non ci resta che scendere in campo'

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - "Non vediamo l'ora, addirittura abbiamo aspettato un anno in più: ma da oggi si comincia a respirare un'adrenalina diversa. Dobbiamo viverla con serenità, voglia ed entusiasmo, consapevoli delle difficoltà ma con grande fiducia: poi le cose verranno da sole. Ora non resta che andare in campo". Così il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, alla vigilia dell'esordio europeo contro la Turchia.

"Pellegrini? A un giorno dall'inizio è brutto lasciare, ci mancherà ma resterà sempre dentro questo gruppo perché siamo più dei 26 che siamo qua, siamo tutti quelli che in questi anni sono stati con noi durante le qualificazioni", aggiunge il difensore della Juventus ai microfoni di Sky Sport prima di parlare dell'avversario di domani sera. "La Turchia è una quadra pericolosa, con la nazionale i suoi giocatori hanno un sentimento che li porta a fare anche meglio rispetto a quando giocano con i club. Il pubblico ci darà però la carica in più".