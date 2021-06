Centrosinistra, Bersani: "Serve campo progressista che dialoghi con M5S"

10 giugno 2021 a

a

a

"Per decidere un percorso bisogna avere chiaro dove si vuole andare”. E' la premessa di Pierluigi Bersani rispetto al dibattito che si è aperto in questi giorni su una possibile federazione di centrosinistra che vada da Renzi e Calenda alla sinistra passando per il Pd.

Il leader di Articolo uno quel percorso ce lo ha chiaro e lo spiega così all'Adnkronos: “Io penso, non da oggi, a una sinistra plurale anche sociale e civica che si dia un manifesto fondamentale e una forma politica rinnovata e che lavori a un campo progressista dialogando con i 5 Stelle di Conte”.

“Mi sembra che altri - sottolinea Bersani - pensino a una specie di unione di centro suggestionata dall'autosufficienza. Spero davvero che, a cominciare dal Pd, nessuno si fermi davanti a questo bivio politicamente ineludibile”.