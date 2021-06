10 giugno 2021 a

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - In Lombardia continuano a svuotarsi i reparti Covid: in terapia intensiva ci sono 130 posti letto occupati, 13 in meno di ieri, a fronte di due nuovi ingressi. Negli ospedali, oggi ci si contano 721 pazienti Covid nei reparti ordinari, 33 in meno rispetto a ieri.