Cybersecurity: bozza dl, possibili assunzioni con concorso**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Per la nuova Agenzia sulla cybersecurity ci sarà "la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato". Si legge nella bozza del dl.