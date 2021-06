10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - "Non credo che lascerò il Napoli, non c'è assolutamente motivo per me di lasciare la squadra". Così l'attaccante del Napoli, Dries Mertens, parlando dal ritiro della nazionale belga. "Quindi smentisco le voci su un mio futuro lontano dal Napoli", aggiunge Mertens il cui contratto con il club azzurro scade il 30 giugno 2022.