Governo: nota Cdm, Lamorgese proroga commissariamento comune Sant'Antimo

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l'azione di ripristino dei principi di legalità all'interno dell'amministrazione comunale, ha deliberato la proroga, per sei mesi, della gestione commissariale del Consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli), già sciolto per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Si legge nella nota del Cdm.