Calcio: ct Turchia, 'spero di ritrovare Italia in finale'

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - "Mancini conosce la Turchia avendo allenato il Galatasaray, ha avuto successo, ha tanti ottimi giocatori a disposizione. Non siamo i favoriti per questo girone ma vorrei poter disputare la finale di questo torneo contro l'Italia. Il nostro percorso parte nel 2002 con la semifinale Mondiale, sarebbe bello giocare una finale con loro". Lo dice Senol Gunes, il ct della Turchia, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio europeo contro gli azzurri.

"Sarà una partita complicata, conosciamo la forza degli avversari ma anche i loro punti deboli -aggiunge Gunes-. Guardate Donnarumma: è giovane e bravo, ma hanno anche Insigne e Immobile. Vedi queste individualità e sai che giocano tutti quanti in Serie A, più due del Chelsea e uno del Psg. Noi siamo consci della classe e della tradizione dell'Italia che si qualifica per quasi tutti i tornei. Hanno una grande cultura calcistica, ci sono parallelismi tra noi e loro. Dal punto di vista tecnico, tattico e fisico, sarà combattuta. Non voglio scendere nei dettagli, vorrei vedere la classe dei miei in campo".