Tennis: Roland Garros, Krejcikova in finale, sfiderà Pavlyuchenkova

Parigi, 10 giu. - (Adnkronos) - Barbora Krejcikova salva un match point nel set decisivo e approda in finale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Parigi. La ceca, numero 33 del mondo, supera la greca Maria Sakkari, numero 18 del ranking Wta e 17 del seeding, con il punteggio di 7-5, 4-6, 9-7 dopo tre ore e 19 minuti. Krejcikova affronterà in finale la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 32 del mondo e 31 del seeding.