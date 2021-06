Saman: Salvini, 'non è caso isolato, c'è interpretazione bieca religione islamica'

10 giugno 2021 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Rischi come quelli di Saman si vivono in migliaia di case italiane. Non è un caso isolato. Questo è figlio dell'interpretazione più bieca della religione islamica". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio. "Disprezzo per la bestia" che avrebbe ucciso Saman "ma anche per l'ipocrisia di tutti quelli che tacciano per cui l'immigrazione è sempre bella e l'Islam è rose e fiori e non dicono nulla perchè se qualcuno alza il dito rischia di dare ragione a Salvini".