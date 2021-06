M5S: Patuanelli, 'stop personalismi, su doppio mandato decidono iscritti' (2)

11 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Quanto al superamento del limite dei due mandati di presenza nelle istituzioni, "tutti i portavoce -spiega Patuanelli- sono in conflitto di interesse, ne discuteranno semmai gli iscritti insieme a Conte. A proposito del tema delle esperienze, poi, sono convinto che ci siano molti modi per preservarle. Ad esempio, declinandole nei territori o nella struttura interna del nuovo Movimento".

Sul rapporto con il Governo, infine, "non vedo motivi per tornare all'opposizione. Abbiamo vissuto un periodo in cui la situazione interna rendeva complicato avere una linea sui diversi provvedimenti. Oggi invece -conclude il ministro- siamo alla vigilia dell'arrivo di Conte: avremo maggiori strumenti e possibilità".