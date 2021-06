M5S: Patuanelli, 'con Pd possibile blocco progressista'

11 giugno 2021 a

a

a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "La costruzione di un campo progressista si sta concretizzando anche nello sforzo di trovare candidati comuni, come a Napoli e Pordenone e come proveremo a fare a Bologna e in Calabria. Sui grandi temi poi siamo uniti. Se parliamo del blocco dei licenziamenti, la richiesta di proroga è una posizione comune, poi possiamo declinarla in maniera leggermente diversa, ma la sintesi si trova". Così il ministro per le Politiche agricole e capo della delegazione M5S, Stefano Patuanelli, in un'intervista a 'La Stampa'.