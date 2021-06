Covid: Fattori (Si), 'Astrazeneca solo per over 60'

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - “Mi sono attivata già da una decina di giorni su questo tema, perché c'erano stati appelli di molte associazioni in seguito ai dati provenienti dall'Inghilterra che mostravano un aumento dei casi di effetti avversi soprattutto per le giovani donne. Speranza ha risposto promettendo che il Cts avrebbe approfondito, però bisogna fare in fretta. L'Aifa raccomanda Astrazeneca solo agli over 60 e questa raccomandazione deve essere rispettata". Lo ha affermato Elena Fattori, biologa e senatrice di Sinistra italiana, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

"Credo -ha aggiunto- sia nata una gara tra le Regioni per chi vaccinava di più, ma bisogna credere alla scienza anche quando quello che dice non ti piace e cioè che i vaccini non sono tutti uguali e che bisogna verificare i dati per valutare i rischi-benefici per tutte le fasce di popolazione. Questo apri e chiudi con Astrazeneca sta minando la fiducia dei cittadini nei confronti dei vaccini e ciò è gravissimo, non possiamo permetterci un'altra ondata di anti vaccinismo. Io da tempo seguo la difficoltà di dialogo tra scienza, politica e informazione e in questo caso è venuta fuori in maniera evidente”.