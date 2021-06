11 giugno 2021 a

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - Una donna di 77 anni è stata trovata morta in casa a Landriano, in provincia di Pavia, con lesioni alla testa. Il personale del 118 è intervenuto poco dopo le 5, ma ha potuto solamente constatare il decesso della donna. In casa era presente il nipote della donna, un uomo di 26 anni con problemi psichiatrici. Sul caso indagano i carabinieri, l'ipotesi è che si tratti di omicidio.