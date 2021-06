G7: al via summit, i grandi del mondo a Carbis Bay

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Stanno arrivando alla spicciolata nel piccolo aeroporto di Newquay -chiuso in questi giorni ai voli civili e riservato esclusivamente ai soli voli di stato, i grandi del mondo per prendere parte al G7- in una Cornovaglia blindatissima e a prova anti-Covid, con serrate misure sanitarie e controlli anti-pandemia. E' Newquay sono da pochi minuti atterrati la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron, a breve è atteso l'arrivo del premier Mario Draghi, a seguire la cancelliera Angela Merkel.

Il presidente statunitense Joe Biden è arrivato mercoledì sera -ieri il faccia a faccia con Johnson- e anche il primo ministro canadese Justin Trudeau è già a Carbis Bay, arrivato nel tardo pomeriggio di ieri.

Alle 14, ore locali, si terrà la Cerimonia di benvenuto con i capi di Stato e di governo, a seguire la prima sessione di lavoro riservata ai soli paesi Paesi G7, focus sulla ripresa. Ed è in questa prima sessione che interverrà, come lead speaker, il presidente del Consiglio Draghi.