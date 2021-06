G7: Draghi arrivato in Cornovaglia, oggi lead speaker su ripresa economica

11 giugno 2021 a

Falmouth, 11 giu. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - E' appena atterrato nel bilndatissimo aeroporto di Newquay, in Cornovaglia, il premier Mario Draghi, per prendere parte ai lavori del G7. Il presidente del Consiglio parteciperà alle sei sessioni di lavoro previste durante la 'tre giorni' del vertice, e interverrà come lead speaker già alla prima in programma nel primo pomeriggio di oggi, dedicata ai temi della ripresa economica. Prima della sessione, i leader Ue si intratterranno in una breve riunione di coordinamento, seguita da una colazione informale e dalla tradizionale cerimonia di benvenuto.