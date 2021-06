Fisco: Si, "ecco 'Next generation tax', la patrimoniale che ha il sì degli italiani"

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu (Adnkronos) - "'Next generation tax è una patrimoniale ordinaria, fortemente progressiva, che chiede un pò di più a chi ha tanto di più". Lo ha detto Nicola Fratoianni presentando la proposta di legge di iniziativa popolare, depositata in Corte di cassazione, per una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Una proposta sottoscritta da diversi parlamentari tra cui Nugnes, Fattori, Lamura, Sarli.

"Una iniziativa popolare perchè ci vogliamo rivolgere agli italiani che, sopresa, sono favorevoli, oltre il 60% secondo un sondaggio Swg -ha spiegato Fratoianni-. Perchè hanno capito che la ricchezza in questi anni non è scomparsa ma si è distribuita in modo diseguale. Questa proposta di legge farà risparmiare molto a molti, darà diritti a chi non ne ha, chiederà poco a chi ha grandi ricchezze. Non è una rapina".

Il segretario di Sinistra italiana ha anche spiegato i termini della patrimoniale: "Chi ha più di mezzo milione, fino a un milione, paga lo 0,2% e poi a crescere fino al 2% per i patrimoni superiori ai 50mln di euro. Le risorse verranno usate per i giovani, per garantire più diritti, per gli asili nido, per pagare libri di testo. Questa è una proposta di giustizia".