Calcio: Ramsey, 'alla Juve due anni complicati, Galles costruito intorno a me'

Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - "Le ultime due stagioni sono state complicate per me. Ci sono stanti diversi fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Ora con la Nazionale del Galles ho la mia squadra, costruita intorno a me, che si concentra sulla mia forma fisica per farmi essere al meglio". Così il centrocampista della Juventus e del Galles Aaron Ramsey in un'intervista al 'Mirror'.

"Ho preso i problemi in mano e attorno a me ho le persone giuste per cercare di creare una situazione in cui io possa tornare a sentirmi bene e ad avere di nuovo fiducia in me stesso. Lo staff atletico e medico mi conosce da tanto tempo, da quando ero all'Arsenal. Mi capiscono, conoscono il mio corpo e sanno quello di cui ho bisogno. Speriamo di poter tutti dare una mano affinché io sia nella forma migliore", aggiunge il trentenne gallese.