Bergamo: sorpreso con oltre 160 grammi di cocaina, arrestato

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Grumello di Monte, in provincia di Bergamo, un uomo di 39 anni, cittadino marocchino, per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel cruscotto dell'auto dell'uomo i militari hanno trovato nascoste 110 grammi di cocaina divisa in due confezioni, altre nove dosi di cocaina e quasi 8mila euro in contanti. Nella sua abitazione, poi, i carabinieri hanno trovato altri 55 grammi di cocaina e oltre mille euro. Arrestato, il 39enne è stato portato nel carcere di Bergamo.