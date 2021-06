Europei: Ceferin, 'non ripeteremo la formula itinerante in 11 Stati'

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - "Non sono favorevole a questa formula e non credo che la rifaremo presto". Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin in merito all'Europeo itinerante in 11 Nazioni al via oggi da Roma con Italia-Turchia. "Siamo felici, questo Europeo è un messaggio di speranza, è la luce in fondo al tunnel -aggiunge Ceferin a Rai Sport-. Il calcio dà speranza alla gente e questo è importante per noi, non vediamo l'ora di cominciare ed è stato ovvio scegliere Roma per ripartire".