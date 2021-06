Lombardia: Moratti e Sertori a Sondrio, 'oltre 120 mln per ospedali del territorio' (3)

11 giugno 2021 a

(Adnkronos) - A seguire nel presidio ospedaliero di via Stelvio, presenti anche il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, il viceprefetto vicario, Rosa Massa e il presidente Camera di Commercio, Loretta Credaro, sono state inaugurate le nuove Pet e Moc. Tra le novità principali evidenziate dalla vicepresidente: "c'è la volontà di candidare per i fondi del Pnrr il potenziamento del presidio di Sondrio, con l'ampliamento di una nuova ala, per procedere quindi alla ristrutturazione delle attuali aree. E analogamente la volontà di consolidare il presidio di Sondalo investendo nei padiglioni I, II e IV le risorse necessarie". Per Chiavenna, ha aggiunto, "oltre alla conferma dei finanziamenti già assegnati, si prevede d'intervenire nei padiglioni P2 e P3".

L'insieme degli interventi che per Sondrio, Sondalo e Chiavenna ammontano a oltre 120 milioni di euro. Il programma pluriennale degli investimenti prevede interventi in tutta la regione per un valore di 4 miliardi di euro tra il 2021 e il 2028. "Ringrazio l'assessore Moratti -ha concluso Sertori- per la passione e la competenza che mette nel suo lavoro e per questa giornata forse storica. Ringrazio Attilio Fontana per il sostegno e la fiducia. Ringrazio gli Amministratori, le autorità, i medici, gli infermieri, i tecnici e gli amministrativi, e tutti coloro che si sono spesi in questi mesi per mantenere il livello di risposta necessario alla pandemia. Ringrazio infine tutti i nostri cittadini e le cittadine che hanno creduto e ci sostengono nel nostro operato".