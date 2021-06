Saman: sottosegretario Sasso, 'squarciato velo ipocrisia, in Italia sacche di degrado' (2)

11 giugno 2021 a

(Adnkronos) - I dati sull'abbandono scolastico "mostrano chiaramente che gli studenti nati all'estero o nati in Italia ma da famiglie straniere hanno maggiori possibilità di lasciare gli studi: nella scuola secondaria di secondo grado, tanto per fare un esempio, l'incidenza del tasso di abbandono è circa il triplo rispetto a quello degli studenti italiani - riferisce Sasso - Gli stessi dati, però, ci dicono che a lasciare gli studi sono soprattutto i ragazzi rispetto alle ragazze. I numeri sull'incidenza della pandemia su questo fenomeno, invece, sono ancora in fase di elaborazione, ma fortunatamente non dovrebbero consegnarci il temuto boom di abbandoni".

l'intenzione è quella di tutelare a partire dalla scuola queste bambine che rivendicano il loro diritto all'Italia "investendo risorse finanziarie e umane, perché la scuola è il luogo per eccellenza aperto a tutte e a tutti. E poi rafforzando la collaborazione con gli enti coinvolti a vario titolo nelle dinamiche educative, sociali e formative dei territori. La vera integrazione si ottiene solo se la rete di ascolto e sostegno è coesa e non presenta smagliature. Così si può davvero riuscire a non lasciare indietro nessuno". (di Roberta Lanzara)