Cinema: Nastri d'Argento 2021, il cameo dell'anno a Giuliano Sangiorgi** (2)

(Adnkronos) - "Sì, ha fatto l'attore, signore e signori. E nei titoli ho scritto ‘Per la prima volta sullo schermo il piccolo Giuliano Sangiorgi", aveva commentato Veronesi. Durante le riprese di Tutti per 1-1 per tutti, una produzione Indiana Production e Vision Distribution, Sangiorgi era immerso nella realizzazione del nuovo album dei Negramaro uscito qualche settimana prima del film, ma ha accettato ugualmente di partecipare al film Sky Original che ha siglato il Natale al cinema di Sky. E a proposito del suo debutto cinematografico aveva raccontato: “Giovanni e io facciamo musica, libri, dischi, cerchiamo ogni modo per stare insieme. La verità è questa: non riuscivo a fare le musiche del film perché stavo lavorando al mio disco e allora Giovanni mi ha fatto fare il casellante”.

Il cameo dell'anno, ultimo nato tra i riconoscimenti speciali dei Nastri votati dal Direttivo dei Giornalisti, è andato due anni fa a Adriano Panatta per 'La profezia dell'armadillo' di Emanuele Scaringi e lo scorso anno a Barbara Alberti per 'La dea Fortuna', di Ferzan Ozpetek.