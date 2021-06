Marocchinate: Barberis (Pd), 'gravissimo che siano strumentalizzate in questo modo'

11 giugno 2021 a

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - "La Lega, a corto di argomenti per la campagna elettorale, non trova di meglio che promuovere e sostenere un evento dal chiaro significato razzista, durante il quale è inaccettabile che venga utilizzato il logo del Comune di Milano". Così Filippo Barberis, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Milano, commentando il convegno sulle 'Marocchinate' in programma oggi al Municipo.

"Sono tristemente ben noti gli episodi delle cosiddette 'marocchinate' -prosegue Barberis- ed è gravissimo che siano strumentalizzati in questo modo. Se questo è il partito che vuole essere federatore del centrodestra i segnali sono preoccupanti. Una gara sull'estrema destra tra Lega e Fratelli d'Italia e quanto di meno ha bisogno Milano e il Paese".