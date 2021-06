Lombardia: Fontana in Franciacorta, 'innovazione e tradizione in nostre bollicine'

11 giugno 2021 a

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - "Un grande territorio, in cui innovazione e tradizione si coniugano alla perfezione per offrirci vini di altissimo livello che tutto il mondo merita di apprezzare. Sono particolarmente onorato del fatto che il Corpo consolare abbia potuto partecipare a questa iniziativa apprezzando il meraviglioso paesaggio e degustando le produzioni eccellenti della Franciacorta". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in visita all'azienda Cà del Bosco a Erbusco insieme a una delegazione del Corpo consolare di Milano.

"Un'occasione prestigiosa -ha commentato Maurizio Zanella di Cà del Bosco- per far conoscere la Franciacorta all'estero, zona molto nota in Italia ma ancora da far scoprire ai mercati internazionali perchè attualmente abbiamo solo il 19% di export. Più riusciamo a far vedere e toccare con mano le nostre realtà, e meglio è. La presenza istituzionale del presidente Fontana è molto importante perché dà una spinta e un entusiasmo a attività come la nostra rimaste penalizzate dalla pandemia".