Minori: De Luca (consulenti lavoro), 'vincente investire in formazione e competenze'

Roma, 11 giu. (Labitalia) - "I dati confermano, ancora una volta, che l'investimento in formazione e competenze è vincente in una prospettiva che guarda alle opportunità future, dei singoli e del Sistema Paese". Così Rosario De Luca, presidente di Fondazione studi consulenti del lavoro, commenta l'indagine della Fondazione 'Il lavoro minorile in Italia: caratteristiche e impatto sui percorsi formativi e occupazionali', realizzata dal proprio Ufficio Studi in occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile del 12 giugno 2021.

"La riduzione del fenomeno del lavoro minorile - osserva - tra le fasce di popolazione più giovani non deve distrarci dal rischio che le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro e della società, determinate dall'emergenza sanitaria, invertano la rotta".