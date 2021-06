Musica: classifiche, subito in vetta 'Untouchable' di Tony Effe

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Novità nella classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gfk. Arriva subito in vetta 'Untouchable' di Tony Effe che manda sul secondo gradino Sangiovanni con l'omonimo disco che sette giorni fa era primo. Si conferma al terzo posto 'Taxi driver' di Rkomi così come resta invariata la quarta posizione occupata da Aka 7even con l'omonimo album. Scendono dal secondo al quinto gradino i Maneskin con 'Teatro D'Ira - Vol. I' mentre entra subito in graduatoria, al sesto posto, 'Originali' di Sottotono.

Scivola dal quinto al settimo gradino Deddy con 'Il cielo contromano' e sale dal nono all'ottavo posto Madame con l'album omonimo. Le ultime due posizioni sono coperte da l'album collettivo 'Red Bull 64 Bars' sul nono gradino (era sesto) e Neffa con 'Neffa i messaggeri della dopa', che era sul gradino numero 54. Nulla cambia sul fronte dei singoli dove resta in vetta Sangiovanni con 'Malibù' seguito, come sette giorni fa, da 'Zitti e buoni' dei Maneskin e da 'Loca' di Aka 7even.

Per quanto riguarda i vinili sale in vetta 'Neffa i messaggeri della dopa' di Neffa (una settimana fa era secondo) seguito da due novità: Sottotono con 'Originali', che entra subito in classifica al secondo gradino, e 'Untouchable' di Tony Effe che entra subito al terzo posto.