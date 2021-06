G7: Johnson cita il 'whatever it takes' salva euro, 'Mario dacci tua prospettiva'

11 giugno 2021 a

a

a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi ha introdotto insieme alla Cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente statunitense Joe Biden la prima sessione del G7, focus sulla ripresa dell'economia. "Mario, mi ricordo di essere stato in un seminario qualche anno fa in cui hai salvato l'euro nel mezzo di una crisi con una frase, ora dacci la tua prospettiva". Lo ha presentato il premier Johnson richiamando il celebre 'whatever it takes', riferiscono fonti di Palazzo Chigi