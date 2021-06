11 giugno 2021 a

a

a

Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - “Pronto a tifare con non mai!”. Così su Facebook Matteo Politano, a poco più di due ore dall'esordio Europeo degli azzurri. L'attaccante del Napoli era stato inserito dal ct Roberto Mancini nella lista dei 33 per l'Europeo ma poi escluso dai 26 per la rassegna continentale.