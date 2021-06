Pallavolo: Nations League, Italia chiude la week 3 con una vittoria sull'Australia

11 giugno 2021 a

Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - L'Italia torna alla vittoria, la quarta in questa Volley Nations League (Vnl), e lo fa con il fanalino di coda Australia, ferma ancora a zero punti, col punteggio di 3-0 nella giornata che chiude la "week 3" della nazionale guidata dal tecnico calabrese Antonio Valentini. Galassi ritrova il campo dopo lo stop a causa di un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare e fa coppia con Leandro Mosca che riceve ancora la fiducia di Valentini mentre la diagonale palleggiatore opposto è affidata a Sbertoli e Pinali. Spazio ad Oreste Cavuto in banda insieme al miglior realizzatore azzurro di questa Vnl, Alessandro Michieletto con Fabio Balaso libero. Indisponibile per la gara di oggi Gabriele Nelli, fermo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Buona prova corale per gli azzurri che sono riusciti a far valere il proprio gioco di fronte ad un'Australia che, soprattutto nel secondo set, ha provato a tener testa all'Italia di fronte ad un Pinali in versione best scorer, 14 punti oggi per lui, ma anche del solito Michieletto e di Galassi che al suo ritorno firma 13 punti. Ad orchestrare il gioco oggi un lucido Riccardo Sbertoli che ha sfruttato tutti i suoi attaccanti servendo tanto gli schiacciatori quanto i centrali e mettendo la firma anche tra i marcatori di oggi con un block out nel corso del primo set.