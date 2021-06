Covid: Rozza (Pd), 'falso che in Lombardia Astrazeneca solo a over 60, io testimone'**

11 giugno 2021 a

a

a

Milano, 11 giu.(Adnkronos) - "In questa continua rincorsa a fare i primi della classe, l'assessorato regionale al Welfare dichiara che in Lombardia non sono più state somministrate dosi di AstraZeneca a persone sotto i 60 anni. Non è così, e lo posso testimoniare direttamente, essendo una volontaria vaccinatrice". A parlare è Carmela Rozza, consigliera del Pd alla Regione Lombardia.

"In diversi hub della Lombardia -spiega l'esponente dem- si sono vaccinate in queste settimane persone di 50 e anche 45 anni". E, "a chiunque si prenotasse, era indicata la possibilità di essere vaccinato con AstraZeneca. Questo, oltre gli insegnanti". E dunque, conclude, "perché raccontare ai lombardi qualcosa di palesemente non vero?".