Brescia: operazione antidroga, un arresto e sequestri di cocaina e contanti

11 giugno 2021 a

a

a

Milano, 11 giu.(Adnkronos) - Un uomo arrestato, 31 grammi di cocaina e circa 30mila euro in contanti sequestrati. Sono i risultati di un'operazione antidroga condotta dalla polizia locale di Brescia.

Da tempo gli agenti tenevano sotto controllo i movimenti dell'uomo, residente a San Polo, il quale si recava a bordo del proprio veicolo in vari punti della città per vendere stupefacenti. Nella serata dello scorso 9 giugno, partendo da via Buffalora, lo hanno seguito mentre si dirigeva al Villaggio Violino. Qui ha fatto salire una persona che, dopo essere rimasta a bordo per alcuni minuti, è scesa ed è stato pedinata dagli agenti che l'hanno ascoltata parlare con altri dell'acquisto di droga appena avvenuto. Nel frattempo l'uomo alla guida della sua auto si è recato, senza accorgersi di essere seguito da un'altra pattuglia, in via Valcamonica, dove ha incontrato un'altra persona. I due si sono diretti verso Roncadelle e sono tornati poco dopo al punto di partenza; il passeggero, quindi, è sceso dal veicolo e si è allontanato. A quel punto gli uomini della polizia locale sono intervenuti fermando l'uomo nell'auto ed eseguendo una perquisizione. A bordo sono stati trovati due sacchetti in cellophane vuoti, con chiare tracce del contenuto. Gli agenti hanno quindi proseguito la perquisizione nella sua abitazione, scoprendo 35 confezioni in cellophane simili a quelle rinvenute poco prima, contenenti 31 grammi di cocaina. Nella cucina, inoltre, sono stati recuperati diversi pacchetti di denaro contante, per un totale di 29.465 euro. Le banconote, di vario taglio, sono state sequestrate insieme ad alcuni telefoni cellulari. Per l'uomo sono scattate le manette.