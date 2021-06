Google: oggi Doodle omaggio a Margherita Hack (3)

12 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Siamo felici di collaborare ancora una volta con Google, in particolare per una celebrazione che ci sta molto a cuore come quella per Margherita Hack, grande amica del Museo e fonte di ispirazione per tante giovani donne" afferma infine Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

"Margherita è venuta spesso a trovarci ma -ricorda Galli- c'è un'occasione che ricordiamo con grande emozione: il confronto tra l'astrofisica e monsignor D'Ercole, organizzato dal Museo nel 2004, che fu seguito da così tante persone da rendere necessario allestire uno schermo gigante all'esterno, proprio come se si fosse trattato del concerto di una rockstar".

Galli osserva infine che "Margherita è sempre stata una donna dalla forte onestà intellettuale che non ha mai esitato a parlare del suo rapporto con il soprannaturale e con la religione, confrontandosi anche con i massimi esponenti della Chiesa Cattolica in modo aperto e senza alcuna soggezione culturale".