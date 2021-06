Calabria: M5s, 'De Magistris perde il pelo ma non il vizio'

12 giugno 2021 a

a

a

Roma, 12 giu (Adnkronos) - "Luigi de Magistris è in evidente difficoltà e quindi, non avendo proposte concrete, ci accusa addirittura di stare con la mafia". Lo affermano i parlamentari M5S eletti in Calabria, che incalzano: "Mentre l'ex pm faceva il sindaco di Napoli tra una comparsata in tv e l'altra, noi eravamo sul territorio a denunciare i protagonisti dello sfascio della sanità regionale, i rapporti tra 'ndrangheta e pezzi della politica, nonché innumerevoli irregolarità negli uffici pubblici della Calabria; a partire dagli incarichi dati a soggetti privi dei requisiti di legge o vietati dalla normativa Anticorruzione. De Magistris non può saperlo, perché era impegnato a celebrare se stesso, quando, invece, doveva preoccuparsi dei conti del Comune di Napoli".

"Continui pure – proseguono i parlamentari del Movimento 5 Stelle – a rilasciare patenti di legalità, moralità e mafiosità, ma i fatti sono ostinati e non si trasformano con le chiacchiere, le illazioni e le suggestioni. De Magistris ha il diritto di candidarsi, ma non di sparare a zero in tutta libertà, non il diritto di offendere gli altri e di dare lezioni a chi è rimasto in Calabria per restituire dignità ai calabresi, mettendoci la faccia ed esponendosi con coraggio, onestà e trasparenza".

"Se ha davvero a cuore le sorti della Calabria, de Magistris faccia un passo indietro, così come lo stanno facendo tutti, e contribuisca – concludono i 5 Stelle – a costruire quella grande coalizione progressista per vincere contro le destre".