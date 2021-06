Covid: Giani è stato vaccinato, "Mi sento orgoglioso'

12 giugno 2021 a

Firenze, 12 giu. - (Adnkronos) - "Provo la sensazione di essere in mezzo alla gente, di fare qualcosa che tutta la popolazione fa, e se vogliamo, è anche una sensazione di orgoglio. È come se un Paese, di fronte a un'emergenza, si fosse stretto. Io oggi mi faccio il vaccino e faccio parte di questo grande sforzo che un giorno sarà visto come un grande merito del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, questa mattina a Firenze, all'hub Mandela Forum, dove gli è stata inoculata la prima dose di vaccino anti Covid.