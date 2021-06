Covid: Fornaro, 'ripartire senza scaricare costo crisi su lavoratori'

12 giugno 2021 a

a

a

Roma, 12 giu (Adnkronos) - "I dati positivi sia dal punto di vista sanitario che economico ci dicono che siamo sulla strada giusta. Ora è necessario non abbassare la guardia, proseguire nella campagna vaccinale ma soprattutto continuare a proteggere tutti senza lasciare indietro nessuno". Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"Per questo è necessario prorogare il blocco dei licenziamenti e continuare a ristorare imprese e cittadini. Chi pensa di ripartire facendo pagare il conto della crisi ai lavoratori danneggia l'Italia. Per una ripartenza della nostra economia in modo equo si deve accompagnare la transizione nel mondo del lavoro evitando che tutte le criticità si scarichino sulla parte più debole, i lavoratori e le lavoratrici", conclude Fornaro.