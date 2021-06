Covid: Heather Parisi, 'giovani che si vaccinano temono morte sociale, non il Covid'

12 giugno 2021 a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Sia chiaro a chi elogia la 'responsabilità' dei giovani che corrono a vaccinarsi, che la ragione non è la paura di morire di #Covid19 dal momento che il virus li ha pressoché ignorati, ma la paura della morte sociale. Ma una libertà che esige un prezzo non è libertà, ma schiavitù". Lo afferma Heather Parisi, che sui social interviene così sulle polemiche scatenate dalla vaccinazione anti covid per i giovani.