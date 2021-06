12 giugno 2021 a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Il 3-5-2 tanto caro al ct dell'Olanda Frank De Boer non è per niente gradito dai tifosi degli orange. Un aereo affittato da un tifoso ha sorvolato il centro sportivo dove si stava allenando la squadra in vista dell'esordio agli Europei con lo striscione "Frank, c'è solo il 4-3-3".