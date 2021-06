M5S: Casaleggio, 'su due mandati Grillo è stato chiaro, Conte non ancora'

12 giugno 2021 a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Sulla regola dei due mandati, "mi è spiaciuto che non sia stata presa una posizione netta e chiara su uno dei principi fondativi del Movimento 5 stelle ma anche della generazione politica necessaria ad un movimento. In questi tre-quattro mesi di leadership in pectore di Conte purtroppo questa linea non l'ho ancora vista, d'altra parte ho visto con piacere una presa di posizione chiara da parte di Beppe Grillo che ha ribadito la linea da tenersi su questo tema". Lo ha affermato Davide Casaleggio, intervenendo a 'L'Ospite' su Sky Tg24.