Vaccini Lazio, al via prenotazione per fascia 17-24 anni

(Adnkronos) - "Domenica alle ore 24 al via le prenotazioni per ultima fascia d'età 17-24 anni". Lo comunica, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che è "rispettata la tabella di marcia delle vaccinazioni" contro il Covid.

Le prenotazioni si possono fare su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome, e tutte le informazioni sono reperibili su salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta-ETA.

Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, dopo le "nuove disposizioni del ministero della Salute" nel Lazio "le vaccinazioni procedono regolarmente, in maniera ordinata, e non si riscontra nessun disagio". C'è una "grande richiesta di chiarimenti da parte degli utenti soprattutto su richiami AstraZeneca, i nostri operatori stanno fornendo tutte le informazioni del caso", fa sapere D'Amato, ricordando che "da oggi il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) viene somministrato esclusivamente ai cittadini over 60 (a partire dai 60 anni già compiuti)" e che "tutte le prenotazioni sono confermate".