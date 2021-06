Covid: entro giugno richiami con Az in Lombardia erano circa 90mila

12 giugno 2021 a

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - Sono circa 90mila, si apprende, i 19-59enni che avrebbero dovuto avere il richiamo di Astrazeneca in Lombardia entro il mese di giugno e che ora dovranno essere dirottati a un altro vaccino a mRna. In tutto, sono circa 186mila i vaccinati con prima dose Astrazeneca in Lombardia che dovranno cambiare la seconda dose, sulla base di quanto richiesto da una circolare del ministero della Salute basata sul parere del Cts. In Lombardia si dovrà riprogrammare tutto tenendo conto di più cose: dei vaccini a disposizione, innanzitutto, ma anche delle prime dosi con Pfizer e Moderna prenotate e in programma per gli under 60, che adesso principalmente erano destinate a 40enni e 30enni. Infine, dell'intervallo tra prima e seconda dose, che nel caso di Astrazeneca è di 12 settimane. Non sarà semplice, fanno notare dalla Dg Welfare, considerando che la Lombardia è la prima regione italiana nel rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate, circa il 93,3%.